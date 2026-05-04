«Дни Нижнего Новгорода» пройдут в Минске 14−16 мая

С 14 по 16 мая в Минске состоится масштабное событие — «Дни Нижнего Новгорода». Это международное культурно-просветительское мероприятие, известное как «Путь дружбы», обещает насыщенную программу, охватывающую различные сферы: культуру, спорт, образование, патриотическое воспитание и инклюзивные проекты. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.
Известные музыкальные группы и сольные артисты, а также знаменитые культурные учреждения из Нижнего Новгорода представят Минску «дух Нижнего», демонстрируя уникальность российского города и его разнообразные грани жителям города-побратима.
Помимо культурных выступлений, «Дни Нижнего Новгорода» в Минске включают в себя образовательные, спортивные и патриотические мероприятия. Планируется также подписание ряда важных документов, направленных на укрепление сотрудничества.
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что взаимоотношения между двумя городами выходят за рамки формальных договоренностей, представляя собой подлинную дружбу, построенную на взаимном уважении, искреннем интересе и общей исторической памяти.
