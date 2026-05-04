Франция намерена пододвинуть свой ядерный щит поближе к Калининградской области

Париж и Стокгольм намерены сотрудничать в области усиления европейской обороны с помощью ядерного оружия. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на шведское общественное телевидение SVT в понедельник, 4 мая.
«Швеция и Франция провели первую встречу по европейскому ядерному сдерживанию. Для Швеции сотрудничество может означать проведение учений и защиту французских самолётов. По словам экспертов, с которыми беседовал SVT, в серой зоне между войной и миром это также может открыть дверь для французского ядерного оружия на шведской земле», — считают эксперты.
Согласно позиции парламента Швеции, в мирное время в стране не может быть ядерного оружия. При этом такая позиция не исключает оказание помощи французским самолётам и совместных учений.
3 мая в 60 км от Калининградской области начались учения НАТО с участием более 3,5 тысячи военных.