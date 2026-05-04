ГП требует обратить в доход государства более 10,5 млрд рублей Вадима Мошковича

Генпрокуратура требует обратить в доход государства более 10,5 млрд рублей, находящихся на банковских счетах основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на антикоррупционный иск.
Речь идет о сумме 10 658 199 288 рублей, принадлежащих Мошковичу и размещенных в банках. По данным ведомства, он получил эти средства коррупционным путем в период, когда был сенатором, оформив ключевые активы на родственников.
Генпрокуратура считает, что в своей работе Мошкович действовал в интересах подконтрольного бизнеса, а не избирателей. После ухода из Совфеда он «продолжил извлекать коррупционные доходы, вкладывая их в приобретение новых имущественных объектов».
Ранее KP.RU писал, что Хамовнический суд Москвы постановил наложить арест почти на 470 млн акций агрохолдинга «Русагро». Мера принята в качестве обеспечения по иску Генпрокуратуры, добивающейся изъятия активов у Вадима Мошковича.