ГП требует обратить в доход государства более 10,5 млрд рублей Вадима Мошковича

У основателя «Русагро» требуют изъять более 10 млрд рублей по антикоррупционному иску.

Источник: Комсомольская правда

Генпрокуратура требует обратить в доход государства более 10,5 млрд рублей, находящихся на банковских счетах основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на антикоррупционный иск.

Речь идет о сумме 10 658 199 288 рублей, принадлежащих Мошковичу и размещенных в банках. По данным ведомства, он получил эти средства коррупционным путем в период, когда был сенатором, оформив ключевые активы на родственников.

Генпрокуратура считает, что в своей работе Мошкович действовал в интересах подконтрольного бизнеса, а не избирателей. После ухода из Совфеда он «продолжил извлекать коррупционные доходы, вкладывая их в приобретение новых имущественных объектов».

Ранее KP.RU писал, что Хамовнический суд Москвы постановил наложить арест почти на 470 млн акций агрохолдинга «Русагро». Мера принята в качестве обеспечения по иску Генпрокуратуры, добивающейся изъятия активов у Вадима Мошковича.