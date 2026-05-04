В МГУ рассказали, какие грибы уже появились в Подмосковье

Также в лесах и на открытых территориях уже можно находить майский гриб. Он растет на лугах, в парках и на пастбищах, внешне напоминает шампиньон, но отличается отсутствием «юбочки» на ножке и характерным мучным запахом. Этот вид считается пригодным в пищу и используется в кулинарии.