В МГУ рассказали, какие грибы уже появились в Подмосковье

В Подмосковье и соседних регионах начался сезон ранних весенних грибов, сообщил в беседе с RT научный сотрудник биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Никита Комиссаров.
По его словам, в этот период чаще всего встречаются строчки и сморчки. Сморчки, как отметил специалист, обычно растут в старых лесных массивах, особенно на территориях, где ранее происходили пожары.
Отдельное внимание эксперт обратил на строчки, которые содержат токсичные вещества. Их употребление, по словам Комиссарова, может негативно влиять на печень, почки и мочевыделительную систему.
Также в лесах и на открытых территориях уже можно находить майский гриб. Он растет на лугах, в парках и на пастбищах, внешне напоминает шампиньон, но отличается отсутствием «юбочки» на ножке и характерным мучным запахом. Этот вид считается пригодным в пищу и используется в кулинарии.
К концу мая, как уточнил миколог, начинается сезон трутовика серно-жёлтого, который растет на пнях, поваленных и ослабленных деревьях и считается популярным среди грибников.
Эксперты напоминают, что при сборе весенних грибов важно соблюдать осторожность и учитывать возможное сходство съедобных и ядовитых видов, чтобы избежать отравлений.
