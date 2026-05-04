Daily Mail: туризм Дубая находится в состоянии клинической смерти

Отрасль туризма в Дубае оказалась в состоянии клинической смерти, пишет издание из Британии Daily Mail.
В материале сказано, что это связано с конфликтом на Ближнем Востоке.
«Для эмирата, который намеревался принять рекордные 20 миллионов посетителей в текущем году, шок, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, был суровым. В аэропорту почти отсутствует авиасообщение», — говорится в публикации.
Автор отметил, что речь идёт о масштабном кризисе. Так, в туристических местах Palm Jumeirah, Dubai Marina и Jumeirah Beach Residences) почти нет туристов.
Кроме того, семь пятизвёздочных отелей в Дубае заявили о закрытии. Были отправлены в отправлены в неоплачиваемый отпуск либо были уволены тысячи сотрудников.
По инофрмации источников, гостиницы могут быть закрыты как до сентября, так и до следующего года.
Кроме того, в Дубае закрываются рестораны.
Иностранные рабочие жалуются, что город «утратил всё своё великолепие».
Напомним, туризм составляет 13 процентов ВВП Объединёных Арабских Эмиратов, в 2025 году он принёс в экономику ОАЭ около 72 миллиардов долларов и обеспечил 925 тысяч рабочих мест.
По данным Financial Times, Объединённые Арабские Эмираты стали самой обстреливаемой страной Персидского залива с начала конфликта в Иране.