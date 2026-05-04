Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стрельба произошла возле Белого дома

Несколько выстрелов раздались в районе Белого дома в Вашингтоне. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщил журналист Newsmax Джеймс Розен.

Несколько выстрелов раздались в районе Белого дома в Вашингтоне. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщил журналист Newsmax Джеймс Розен.

— Возле комплекса Белого дома, на пересечении 15-й улицы и Индепенденс, слышны выстрелы. Секретная служба оцепила пресс-центр и другие помещения, — написал он в социальной сети X.

Журналистка CNBC Меган Касселла в своем личном блоге также добавила, что представителей СМИ оперативно эвакуировали с Северной лужайки в комнату для брифингов.

По данным пресс-службы полиции округа Колумбия, на месте инцидента находятся сотрудники ведомства, территория оцеплена.

25 апреля президент США Дональд Трамп также сообщил о задержании мужчины, который стрелял на мероприятии в Вашингтоне. Политика вывели с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома.

После стало известно, что мужчина, устроивший стрельбу на ужине с участием Трампа, написал манифест, в котором указал, что его целями являлись чиновники США.

При этом сам американский лидер в интервью CBS News отверг утверждения, содержавшиеся в «манифесте» человека, устроившего стрельбу на приеме при Белом доме.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше