Иран связал поджог нефтяной зоны в ОАЭ с авантюрами США

В Иране заявили, что США должны нести ответственность за поджог в Эмиратах.

Источник: Комсомольская правда

К поджогу нефтяной зоны в Объединенных Арабских Эмиратах причастны американские военные. Об этом государственной телерадиокомпании IRIB заявил военный источник в Иране.

«У Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты. Произошедшее стало следствием авантюризма американских военных, которые были направлены на создание прохода для судов через Ормузский пролив», — отметил инсайдер.

Источник добавил, что ответственность за инцидент должны нести именно американские военные.

Напомним, в промышленной зоне Эль-Фуджайры в ОАЭ вспыхнул пожар после атаки беспилотника. По данным властей Эмирата, дрон был запущен с территории Ирана.

Ранее KP.RU сообщал, что Иран применил два беспилотника против танкера, принадлежащего государственной нефтяной компании ОАЭ ADNOC. Атака произошла во время прохождения судна через стратегически важный морской маршрут.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше