Иран связал поджог нефтяной зоны в ОАЭ с авантюрами США

К поджогу нефтяной зоны в Объединенных Арабских Эмиратах причастны американские военные. Об этом государственной телерадиокомпании IRIB заявил военный источник в Иране.
«У Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты. Произошедшее стало следствием авантюризма американских военных, которые были направлены на создание прохода для судов через Ормузский пролив», — отметил инсайдер.
Источник добавил, что ответственность за инцидент должны нести именно американские военные.
Напомним, в промышленной зоне Эль-Фуджайры в ОАЭ вспыхнул пожар после атаки беспилотника. По данным властей Эмирата, дрон был запущен с территории Ирана.
Ранее KP.RU сообщал, что Иран применил два беспилотника против танкера, принадлежащего государственной нефтяной компании ОАЭ ADNOC. Атака произошла во время прохождения судна через стратегически важный морской маршрут.