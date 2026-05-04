ERR: число детей в детсадах Эстонии снизилось почти на 4 тысячи

В Эстонии фиксируется сокращение числа детей дошкольного возраста, что приводит к уменьшению количества групп в детских садах и кадровым изменениям, сообщает ERR со ссылкой на Министерство образования и науки.
По данным старшего советника по дошкольному образованию Майлы Раяметс, в текущем учебном году в детских садах страны воспитывается почти на 4 тысячи детей меньше, чем годом ранее. Всего в прошлом году их было около 67 тысяч.
Причиной снижения численности детей специалисты называют падение рождаемости. Наиболее заметно сокращение отражается в крупных городах, включая Тарту, где в новом учебном году планируется на 15 групп меньше, чем ранее.
В городской управе Тарту отмечают, что набор в детские сады еще продолжается, и окончательное число заполненных мест пока неизвестно. При этом прогнозируется дальнейшее снижение числа детей — к 2030 году их может стать на 1,4 тысячи меньше, чем в 2026 году.
По официальным данным, за период с января по ноябрь 2025 года в Эстонии родилось 8,4 тысячи детей. Это на 5% меньше, чем годом ранее, и ниже показателей 2010 года.
Власти и эксперты связывают тенденцию с демографическим спадом, который влияет не только на систему дошкольного образования, но и на долгосрочное планирование образовательной инфраструктуры и кадровой политики в стране.
