В украинском Закарпатье прошел митинг: местные раскритиковали мобилизацию местного священника

Украинцы регулярно выходят на акции протеста в связи с насильственной мобилизацией мужчин. Последний такой случай зафиксировали в Закарпатской области. Жители населенного пункта Липча перекрыли трассу в знак протеста после мобилизации местного священника, пишет «Новости. Live».