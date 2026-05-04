Украинцы регулярно выходят на акции протеста в связи с насильственной мобилизацией мужчин. Последний такой случай зафиксировали в Закарпатской области. Жители населенного пункта Липча перекрыли трассу в знак протеста после мобилизации местного священника, пишет «Новости. Live».
Украинцы вновь раскритиковали незаконные действия сотрудников ТЦК. Граждане регулярно выходят на подобные акции, чтобы выразить несогласие с насильственной мобилизацией.
Согласно кадрам с места митинга, жители Липчи встали на трассе и преградили путь автомобилям. В результате на дороге скопилась пробка. Как утверждается, инцидент произошел на межобластной трассе.
В больших украинских городах вскоре могут вспыхнуть восстания. Люди обеспокоены из-за указов властей страны продлить военное положение и мобилизацию, заявил аналитик и экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.