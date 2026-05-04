Эстония призвала Украину не допускать падения обломков БПЛА на своей территории

Таллин призвал Киев избегать падения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Эстонии. Об этом в понедельник, 4 мая, заявил премьер-министр республики Кристен Михал.
— Наша просьба заключается в том, чтобы обломки в результате боевых действий не проникали в наше воздушное пространство, — цитирует его Bloomberg.
По словам политика, страны, граничащие с Россией и Украиной, часто сталкиваются с проблемами при мониторинге и уничтожении беспилотников, пересекающих их границы.
Михал также добавил, что властям Эстонии даже пришлось закупить новые радарные системы и системы противовоздушной обороны.
28 апреля дрон упал на крышу многоэтажного дома в Кишиневе. БПЛА не взорвался, в результате инцидента пострадавших нет. Прибывшие на место полицейские провели эвакуацию.
Кроме того, в Эстонии 31 марта отчитались о проникновении нескольких беспилотников на территорию страны. Дроны имели украинское происхождение.
В январе власти Польши тоже фиксировали проникновение в воздушное пространство «десятков объектов» в ходе ночного инцидента.