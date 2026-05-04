Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстония призвала Украину не допускать падения обломков БПЛА на своей территории

Таллин призвал Киев избегать падения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Эстонии. Об этом в понедельник, 4 мая, заявил премьер-министр республики Кристен Михал.

Таллин призвал Киев избегать падения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Эстонии. Об этом в понедельник, 4 мая, заявил премьер-министр республики Кристен Михал.

— Наша просьба заключается в том, чтобы обломки в результате боевых действий не проникали в наше воздушное пространство, — цитирует его Bloomberg.

По словам политика, страны, граничащие с Россией и Украиной, часто сталкиваются с проблемами при мониторинге и уничтожении беспилотников, пересекающих их границы.

Михал также добавил, что властям Эстонии даже пришлось закупить новые радарные системы и системы противовоздушной обороны.

28 апреля дрон упал на крышу многоэтажного дома в Кишиневе. БПЛА не взорвался, в результате инцидента пострадавших нет. Прибывшие на место полицейские провели эвакуацию.

Кроме того, в Эстонии 31 марта отчитались о проникновении нескольких беспилотников на территорию страны. Дроны имели украинское происхождение.

В январе власти Польши тоже фиксировали проникновение в воздушное пространство «десятков объектов» в ходе ночного инцидента.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше