DM: одна пачка чипсов в день увеличивает риск повреждения мозга

Исследование австралийских ученых показало, что регулярное употребление ультрапереработанных продуктов может негативно сказываться на работе мозга. Об этом сообщает Daily Mail.
В ходе анализа рациона более двух тысяч людей среднего возраста специалисты обнаружили связь между высокой долей такой пищи и ухудшением когнитивных функций, включая снижение концентрации внимания.
По мнению исследователей, проблема связана с тем, что при глубокой переработке продукты теряют полезные вещества и одновременно накапливают потенциально вредные соединения. Среди них называются акриламид, образующийся при жарке крахмалистых продуктов, а также химические вещества вроде фталатов и бисфенолов, которые могут воздействовать на сосуды и кровообращение в мозге.
Результаты работы указывают на то, что даже небольшое увеличение доли ультрапереработанной пищи в ежедневном рационе способно оказывать заметное влияние на умственные способности. В частности, добавление примерно десяти процентов таких продуктов в рацион, что сопоставимо с одной упаковкой снеков, уже связано с ухудшением показателей работы мозга.
Ранее врач-психиатр Мария Штань рассказала, что ощущение ухудшения работы мозга с возрастом не всегда связано с деменцией и зачастую является следствием хронической усталости, недосыпа и эмоционального выгорания.