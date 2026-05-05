Холестерин и сосуды: почему красное мясо опасно для здоровья

Волгоградцам стоит пересмотреть отношение к мясу. Токсиколог Михаил Кутушов предупредил: красное мясо в избытке вредит здоровью. Оно повышает холестерин и провоцирует атеросклеротические изменения сосудов.
Печень вынуждена перерабатывать животные жиры, страдают почки, вымывающие продукты белкового обмена, и кишечник, которому сложно справляться с тяжелой пищей.
Речь не о полном отказе. Но красное мясо лучше заменять легкоусвояемыми видами: курицей, индейкой, крольчатиной. Выбирать мясо без кожи, готовить без жарки и с минимальным количеством масла.
Ранее эксперты предупреждали о вреде переработанного мяса — колбасы, сосисок, ветчины. Но даже чистое мясо при чрезмерном употреблении оказывает плохую службу организму.
Эксперт советует чередовать мясные блюда и не делать красное мясо основой ежедневного рациона. Простая замена на птицу или кролика снизит нагрузку на внутренние органы и поможет сохранить здоровье сосудов на долгие годы.
