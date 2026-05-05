Что можно и нельзя делать в день апостола Луки 5 мая на Луков день

Православная церковь 5 мая вспоминает апостола Луку. В народе принято отмечать Луков день. Все дело в том, что в указанную дату высаживали лук.
Что нельзя делать 5 мая.
Женщинам, которые мечтают забеременеть, не стоит есть пироги с мясом. Также им не стоит много времени проводить на улице. Считается, что могут появиться при родах.
Что можно делать 5 мая.
По традиции, в названную дату высаживали лук. А еще обязательно старались съесть небольшое количество лука для укрепления здоровья.
Согласно приметам, кукующая кукушка предсказывает хорошую погоду. В том случае, если 5 мая заморозки, то их ждали и в мае.
