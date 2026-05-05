Что можно, а что нельзя делать в Луков день 5 мая 2026

Традиция сохранила сведения о том, что Лука был образованным человеком, владел греческим языком на блестящем уровне. Именно на греческом, языке международного общения той эпохи, он и написал свое Евангелие. Его стиль считается самым литературным во всем Новом Завете. Он использует сложные грамматические конструкции, виртуозно строит фразы, что выдает в нем человека, получившего хорошее риторическое образование. Он не был свидетелем жизни Иисуса от начала до конца, в отличие от матфея или иоанна. В прологе к своему Евангелию он честно пишет, что тщательно исследовал всё сначала, беседуя с очевидцами. То есть Лука действовал как современный журналист или историограф: собирал свидетельства, сверял факты и создавал связное повествование. Его обращение в христианство произошло, вероятно, в Антиохии, где он вошел в круг учеников Христовых. Со временем он стал ближайшим сподвижником апостола Павла. Это сотрудничество на многие годы определило его жизнь. Он сопровождал Павла во втором и третьем миссионерских путешествиях, разделял с ним тяготы кораблекрушений, тюрем и гонений. Именно Лука оставался рядом с апостолом Павлом во время его римского заточения, когда практически все оставили наставника. После мученической смерти Павла Лука продолжил проповедь. По разным преданиям, он проповедовал в Ливии, Египте и Греции. По преданию, он дожил до глубокой старости и принял мученическую смерть в возрасте восьмидесяти четырех лет в городе Фивы (Греция), будучи повешенным на оливковом дереве за неимением креста.