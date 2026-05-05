«Авито» направила в Дагестан спецтехнику для оказания помощи в ликвидации ЧС

Пользователи платформы разместили 32 тыс. объявлений о безвозмездной передаче жителям региона вещей.

МАХАЧКАЛА, 5 мая. /ТАСС/. Компания «Авито» направила в Дагестан девять единиц спецтехники для защиты жилых районов от дальнейших разливов рек, восстановления сообщения между горными селами и проведения других работ. Кроме того, пользователи платформы разместили 32 тыс. объявлений о безвозмездной передаче жителям региона вещей на 35,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Семь экскаваторов, грейдер и бульдозер защитили жилые районы от последствий половодья. Техника использовалась для перенаправления реки Уллучай у лагеря «Огонек», разбора завалов в селах Джибахни, Шиланши, Шиляги и Адога, а также для восстановления дороги в Тубен-Аул. Часть машин продолжает работать в регионе.

Кроме того, в рамках благотворительной кампании «Я помогаю» пользователи «Авито» до 1 июня смогут публиковать объявления о передаче вещей по символической цене от 10 рублей с соответствующим хештегом, а их доставка в регион будет стоить 1 рубль. Всего в Дагестан было оформлено 12 тыс. заказов, уточнили в пресс-службе платформы. Также с начала апреля компания доставила в пострадавший от половодья регион 300 тонн питьевой воды.

