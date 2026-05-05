Итальянец рассказал о впечатлениях от купания в крещенской проруби

Итальянский турист Джованни поделился впечатлениями от купания в крещенской проруби во время поездки в Санкт-Петербург, назвав этот опыт сильной эмоциональной и физической перезагрузкой, сообщает «Лента.ру».
По его словам, погружение в ледяную воду вызвало сильный холодовой шок, однако после выхода из проруби он ощутил резкий прилив энергии и улучшение самочувствия.
Его спутник Джулио наблюдал за происходящим со стороны и позже признался, что пожалел об отказе от участия, отметив намерение попробовать подобный опыт в будущем.
Джованни подчеркнул, что изначально опасался русской зимней традиции, однако решился на участие в крещенском купании во время визита в Россию.
Подобные практики купания в ледяной воде традиционно связаны с крещенскими обрядами и ежегодно привлекают как местных жителей, так и туристов, интересующихся культурными и религиозными обычаями России.
