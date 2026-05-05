В Кабардино-Балкарии проведут патриотические походы ко Дню Победы

«8 и 9 мая отправимся в путешествия по местам воинской славы Кабардино-Балкарии. 8 мая — на Курпские высоты, место, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. В 1943 году именно отсюда началось изгнание гитлеровских войск и освобождение территории республики от немецко-фашистских захватчиков. 9 мая — высота 910, на которой в 1942 году в неравной битве столкнулись стрелковая дивизия красноармейцев и горнострелковая элитная румынская дивизия вместе с частями немецко-фашистских войск. После тяжелейших боев в январе 1943 года советские воины окончательно укрепились на господствующей высоте», — рассказали в РГО.