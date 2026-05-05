С начала сезона более 25 тыс. человек обратились в больницы из-за клещей

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Более 1,9 млн россиян привились от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году, обращений в медицинские организации из-за укусов за тот же период зафиксировано более 25 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по инфекциям, передающимся клещами, стабильная. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона зарегистрировано более 25 тыс. обращений в медицинские организации по поводу присасываний клещей. Общие показатели не превышают средних многолетних значений. Наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Челябинской, Иркутской, Костромской, Ленинградской, Московской, Омской, Ростовской областях, Республике Алтай и Краснодарском крае. Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) является вакцинация. От КВЭ в 2026 году уже привились более 1,9 млн россиян», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что всего в 2026 году предварительно запланировано охватить акарицидными обработками 176 тыс. га. Обработки проводятся в регионах с учетом погодных условий.
В Роспотребнадзоре также напомнили о мерах профилактики во время выездов на природу и прогулок в парке: отдавать предпочтение светлой одежде; брюки заправлять в носки или обувь, а также не забывать о головном уборе; использовать инсектоакарицидные средства; проводить самоосмотры каждые 15−20 минут, а также после прогулки.
При прогулках на природе рекомендуется переносить маленьких детей на руках или использовать коляски. Следует заранее обработать нижние детали коляски средствами от клещей. В парках рекомендуется передвигаться по центру дорожек, чтобы избежать контакта с травой и кустами.