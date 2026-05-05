С начала сезона более 25 тыс. человек обратились в больницы из-за клещей

«В Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по инфекциям, передающимся клещами, стабильная. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона зарегистрировано более 25 тыс. обращений в медицинские организации по поводу присасываний клещей. Общие показатели не превышают средних многолетних значений. Наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Челябинской, Иркутской, Костромской, Ленинградской, Московской, Омской, Ростовской областях, Республике Алтай и Краснодарском крае. Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) является вакцинация. От КВЭ в 2026 году уже привились более 1,9 млн россиян», — говорится в сообщении.