Судья извинился перед обвиняемым в покушении на Трампа: что известно

Fox News: судья извинился перед обвиняемым по делу о покушении на Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Судья принес извинения Коулу Аллену, обвиняемому в попытке покушения на лидера США Дональда Трампа, за жесткие условия содержания в тюрьме. Об этом сообщил журналист Fox News Майк Эмануэль.

«Cудья Зия Фаруки извинился перед подозреваемым Коулом Алленом за обращение, с которым тот столкнулся за время пребывания за решеткой», — отметил журналист.

Эмануэль добавил, в ходе заседания судья выразил серьезную обеспокоенность возможными нарушениями прав Аллена. Речь шла об отказе в доступе к Библии, ограничениях на встречи с адвокатами, а также о содержании в одиночной камере без окон и отсутствии ежедневных прогулок.

Напомним, что за последние два года Трамп трижды подвергался покушениям. Очередная попытка нападения на главу Белого дома произошла 26 апреля в Вашингтоне.

Как писал KP.RU, стрельба произошла в отеле Washington Hilton, где начинался традиционный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. В зале собрались сотни гостей, включая самого президента США и первую леди Меланию Трамп.

