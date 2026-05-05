Названы «золотые часы» наблюдения пика потока эта-Аквариды в ночь на 6 мая

«Майские Аквариды — это быстрые белые метеоры, оставляющие длинные следы. Их скорость достаточно высока — почти 66 км/с. Сложность наблюдений эта-Акварид заключается в том, что радиант потока восходит под утро. В средних широтах он виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета: с 2 до 4 часов», — сказали ТАСС в планетарии.