Названы «золотые часы» наблюдения пика потока эта-Аквариды в ночь на 6 мая

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Белые яркие метеоры потока Майские Аквариды (эта-Аквариды), оставляющие длинные линии на небе, будут видны лучше всего в узкий промежуток времени с 2 до 4 часов ночи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Широкий максимум весеннего потока наблюдается с 3 мая и продлится до 10 мая. В ночь пиковой активности количество «падающих звезд» может возрасти с 30 до 40 в час.
«Майские Аквариды — это быстрые белые метеоры, оставляющие длинные следы. Их скорость достаточно высока — почти 66 км/с. Сложность наблюдений эта-Акварид заключается в том, что радиант потока восходит под утро. В средних широтах он виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета: с 2 до 4 часов», — сказали ТАСС в планетарии.
Поток образован пылевым следом от кометы Галлея, через который регулярно проходит Земля. Комету наблюдали в 1986 году, в следующий раз она появится на небе Земли в 2061 году.
«Радиант Майских Акварид находится в созвездии Водолея и к утру виден на юго-востоке невысоко над горизонтом», — также сообщили астрономы.