«Мы поступили правильно»: Трамп похвалил свою команду и заявил, что покинет пост президента ещё не скоро

Глава Белого дома Дональд Трамп провел мероприятие по поддержке малого и среднего бизнеса в США. Он похвалил свою команду за успешно принятые решения в этой области. В ходе речи Дональд Трамп предположил, что покинет пост американского лидера еще через 8−9 лет.
Президент США напомнил, что его администрация приняла ряд мер по поддержке бизнеса, которые будут действовать в течение десяти лет. Он считает такой шаг успешным.
«Мы поступили правильно. И, таким образом, когда я покину должность, скажем, через восемь-девять лет, я смогу ими воспользоваться», — прокомментировал Дональд Трамп.
Белый дом 4 мая опубликовал изображение президента США в образе персонажа «Звездных войн» Мандалорца. На нем Дональд Трамп без шлема держит американский флаг и сумку с Грогу. Журналисты в подписи к фото подчеркнули, что «Америка стоит наготове».