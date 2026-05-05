«Мы поступили правильно»: Трамп похвалил свою команду и заявил, что покинет пост президента ещё не скоро

Глава Белого дома Дональд Трамп провел мероприятие по поддержке малого и среднего бизнеса в США. Он похвалил свою команду за успешно принятые решения в этой области. В ходе речи Дональд Трамп предположил, что покинет пост американского лидера еще через 8−9 лет.