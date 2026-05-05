Белый дом опубликовал портрет Трампа в образе героя из «Звездных войн»

Пресс-служба Белого дома в понедельник, 4 апреля, опубликовала в социальной сети X портрет американского лидера Дональда Трампа в образе героя саги «Звездные войны».

— В галактике, где требуется сила, Америка стоит наготове. Это правильный путь. Да пребудет с вами 4-е число, — говорится в сообщении.

Политик изображен на картинке в виде Мандалорца со шлемом в одной руке и флагом США — в другой. В кармане одеяния Трампа — сумка с Грогу, персонажем оригинального телесериала.

Пользователи Сети в комментариях к посту начали предлагать свои версии фото, сгенерированные ИИ. Среди них в образе принцессы Леи выступила супруга американского лидера — Меланья Трамп.

До этого стало известно, что Госдепартамент США завершает разработку дизайна американского паспорта, на страницах которого будет изображен портрет главы Белого дома Дональда Трампа.

Кроме того, недавно на своей странице в Truth Social Трамп опубликовал ИИ-фотографию, на которой он изображен в образе Иисуса Христа. Однако внимание пользователей привлекла «рогатая фигура».

