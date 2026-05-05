«Быстрый дедушка» огорчил Омск. «Локомотив» и «Авангард» сыграют 7-й матч

ОМСК, 5 мая. /ТАСС/. Хоккеисты «Локомотива» спаслись в Омске от поражения на последних секундах третьего периода в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина с «Авангардом» и выиграли во втором овертайме. Впервые в нынешнем плей-офф команды сыграют седьмой матч.
Поражение в предыдущей игре в Ярославле не смутило «Авангард», который спустя 10 минут с начала матча открыл счет усилиями Василия Пономарева. 24-летний нападающий, вернувшийся в прошлом году из системы «Питтсбурга», является героем этой серии, забросив уже четвертую шайбу. Впервые в этой серии главный тренер «Авангарда» Ги Буше поднял Пономарева в первую тройку к Эндрю Потуральски и Дмитрию Рашевскому.
Во втором периоде «Локомотив» перебросал соперника, но словно бился головой об стену. Тогда как «Авангард» терпел и забросил вторую шайбу сразу после начала третьего периода, реализовав большинство усилиями Максима Лажуа. Мало кто мог предположить, каким кошмаром для хозяев обернется концовка этой 20-минутки.
Главный тренер гостей Боб Хартли ближе к концу периода перетасовал тройки, а за три минуты до сирены заменил вратаря на шестого полевого игрока. Заключительные минуты «Локомотив» играл уже без Даниила Исаева в воротах. В этот момент на первый план вышел Александр Радулов, которого в прошлом году тогдашний главный тренер ярославцев Игорь Никитин назвал «быстрым дедушкой». Хоть и прошел год, и Радулову уже 39, эмоций и, что главное, эффектных действий у него не отнять.
Второе дыхание у «Локомотива» в овертайме.
Суперветеран КХЛ принял участие в обеих голевых атаках, которые получились разными по своей геометрии. Одна атака получилась размашистой, по всему периметру и завершилась тем, что Максим Шалунов замкнул прострел. Следующая голевая атака началась с выигранного в зоне «Авангарда» вбрасывания Байроном Фрэзом, которого не хватало львиную долю матчей серии, после чего Радулов не позволил выбросить шайбу и отдал ее Шалунову под бросок.
«За счет своей скорости он прошел среднюю зону, протащил шайбу. Если бы он это не сделал, то соперник перехватил и забил бы в пустые ворота, и мы оказались в отпуске. Шалунов совершил супердействия. Радулову 39 лет, видно, с какой страстью он провел всю игру. Даже в овертайме, когда игровое время добавляется, он не сбавляет скорости», — отметил после матча Хартли.
Буше, со своей стороны, посетовал на неправильные действия своей команды в концовке третьего периода. «Был абсолютно ненужный проброс, когда после первого гола можно было запустить шайбу по борту. В ситуации со вторым голом мы должны были сохранить шайбу в углу и не спускаться вниз», — сказал он.
По ощущениям главного тренера «Авангарда», его команду не смутила неудача в концовке основного времени, первый овертайм она начала бодро. В то же время «Локомотив», заканчивая третий период в три звена, стал играть снова в четыре тройки, памятуя, по словам Хартли, что «Авангард» действовал в 11 нападающих. У ярославцев же, как дал понять Хартли, словно открылось второе дыхание.
Обе команды с болельщиками пережили непростые минуты, играя в меньшинстве. Причем, как увидели многие, судьи пропустили нарушение правил со стороны Александра Волкова на Рихарде Панике, когда словак получил удар локтем. Произошло это при игре «Авангарда» в большинстве, и, если бы омичи его реализовали, был бы большой скандал. Но «Локомотив» выстоял, спортивная судьба отблагодарила его точным броском от синей линии Рушана Рафикова, который, как и Шалунов, принял участие во всех трех голах своей команды.
Соперников ждет пока единственный в нынешнем плей-офф седьмой матч. Для Буше же это будет вторая такая игра за его тренерскую карьеру в КХЛ в плей-офф против «Локомотива». Матч состоится в Ярославле 6 мая.