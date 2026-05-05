В результате стрельбы у Белого дома пострадал один человек

В результате стрельбы около Белого дома травмы получил один человек, сообщает секретная служба США.
«Сотрудники правоохранительных органов ранили человека в ходе инцидента со стрельбой в непосредственной близости от Белого дома», — говорится в сообщении.
Сведения о состоянии пострадавшего не приводятся.
В секретной службе Соединённых Штатов отметили, что на территории резиденции президента США Дональда Трампа был установлен режим усиленной безопасности.
Напомним, по данным журналистов, стрельба была зафиксирована в нескольких кварталах от резиденции Трампа. Расстояние до южного входа в Белый дом составляло несколько сотен метров.
В апреле в Вашингтоне произошла стрельба в здании отеля Washington Hilton, где присутствовал Трамп. Пострадал один из агентов Секретной службы США, обеспечивавших безопасность. Стрелявшего задержали — им оказался 31-летний Коул Томас Аллен. Трамп заявил, что рассматривает возможность использования бронежилета после нескольких попыток покушения на его жизнь.