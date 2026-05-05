В результате стрельбы у Белого дома пострадал один человек

В апреле в Вашингтоне произошла стрельба в здании отеля Washington Hilton, где присутствовал Трамп. Пострадал один из агентов Секретной службы США, обеспечивавших безопасность. Стрелявшего задержали — им оказался 31-летний Коул Томас Аллен. Трамп заявил, что рассматривает возможность использования бронежилета после нескольких попыток покушения на его жизнь.