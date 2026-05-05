«Я не мог приехать на торжественную церемонию»: продюсер Максим Фадеев рассказал о награде от Владимира Путина

Известный российский продюсер Максим Фадеев получил награду от президента РФ Владимира Путина. Его труд был высоко оценен главой государства еще три года назад. Однако продюсер смог получить награду только сейчас из-за болезни. О ней Максим Фадеев рассказал в мессенджере «Макс».
Продюсер сообщил, что получил награду без публичного вручения. Он поблагодарил за этот шаг администрацию президента. Владимир Путин присвоил музыкальному продюсеру почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ».
«Три года я не мог приехать на торжественную церемонию. Причина известна — моя агорафобия. Надеялся ее победить, но пока не смог», — поделился Максим Фадеев.
В понедельник, 4 мая, Владимир Путин наградил медалью «За отвагу на пожаре» школьника Алексея Жернакова. Он спас сестер, брата и бабушку.