Фадееву передали награду от Путина, которую он не мог получить из-за агорафобии

Музыкальный продюсер Максим Фадеев спустя три года смог получить награду «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» от главы государства Владимира Путина.
В конце 2024 года президент страны подписал указ о присвоении артисту соответствующего звания. Однако сам Фадеев не смог посетить церемонию награждения из-за своей болезни.
— Три года я не мог приехать на торжественную церемонию. Причина известна — моя агорафобия. Надеялся ее победить, но пока не смог, — написал он в Telegram-канале.
Продюсер выразил благодарность администрации российского лидера за то, что ему передали награду без публичного вручения.
Ранее президент России также присвоил актрисе Московского театра «Современник» Анне Банщиковой (Леонидовой) почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
Кроме того, недавно Путин указом наградил певца и композитора Александра Маршала (настоящая фамилия Миньков — прим. «ВМ») орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
Помимо этого, российский лидер вручил медаль «За труды в культуре и искусстве» певице Татьяне Булановой.