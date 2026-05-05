Москва обозначила условие для восстановления отношений с Токио: от чего должна отказаться Япония

Россия готова к возобновлению контактов с Японией. Однако Москва подчеркивает, что это может произойти только при условии отказа Токио от враждебной РФ политики. Так сказано в материале МИД России по итогам встречи заместителя министра иностранных дел Андрея Руденко с депутатом парламента Японии Мунэо Судзуки.
Ведомство указало на фиксацию текущего антироссийского курса Токио. Беседа представителей от РФ и Японии состоялась 4 мая, отмечается в сообщении.
«Для возобновления межгосударственных контактов требуется подкреплённый предметными мерами отказ японских властей от враждебного антироссийского курса, не отвечающего интересам Японии и её народа», — заявили в МИД РФ.
В 2026 году Япония открыла визовые центры в Москве и Петербурге. Прямых рейсов между государствами пока нет. Однако турпоток в Японию за 2025 год вырос вдвое.