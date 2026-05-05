Европа начала опасаться, что у России появится возможность для проверки приверженности западных стран Североатлантическому альянсу (НАТО). Такое мнение в понедельник, 4 мая, выразили в Politico.
Свой комментарий изданию дал финский правоцентристский член комитета по иностранным делам Европейского парламента (ЕП) Мика Аалтола.
Несмотря на это, политики Европы и представители оборонных ведомств считают маловероятным возможность начала наземного наступления России в одной из стран НАТО.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев утверждает, что мир движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в свою очередь считает, что уровень взаимодействия РФ и Европы чудовищен. По его мнению, конфликт носит экзистенциальный характер.