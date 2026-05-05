Россияне открыли новый тренд отдыха

В 2026 году российские туристы все чаще отказываются от традиционных активных отпусков в пользу спокойного отдыха, сосредоточенного на восстановлении ментального здоровья. Как сообщает пресс-служба туроператора Coral Travel, на рынке наблюдается устойчивый тренд на так называемое «ничегонеделание». Путешественники, уставшие от городской суеты, ищут уединение и возможность для полноценного релакса. Об этом пишут «Известия».
По данным компании, россияне выбирают небольшие и тихие пляжные отели в Сочи и Анапе, где можно насладиться тишиной и комфортом. В то же время растет интерес к курортам Кавказских Минеральных Вод, которые привлекают как молодежь, так и пожилых людей, стремящихся к оздоровлению и лечению.
«Туристы хотят не только увидеть новые места, но и отдохнуть физически, поэтому при выборе места отдыха они обращают внимание на условия для качественного сна и восстановления жизненных сил», — отмечают в пресс-службе туроператора FunSun.
Эксперты подчеркивают, что тренд на «ничегонеделание» отражает изменения в потребительском поведении. Отдых все чаще воспринимается как способ восстановления, а не как насыщенная программа с множеством активностей. Это приводит к росту спроса на направления с природной средой и комфортной инфраструктурой.
Среди популярных летних направлений 2026 года выделяются горные районы и природные локации, такие как Алтай, Байкал, Камчатка и Карелия. Туристы стремятся сочетать комфорт с пребыванием на природе и снижением уровня стресса. В пресс-службе туроператора «Алеан» отмечают, что формируется новое направление — «сонный туризм», когда поездки организуются с целью полноценного отдыха и восстановления сна.
Также фиксируется растущий интерес к малым городам, где туристы могут насладиться аутентичной архитектурой и размеренным ритмом жизни. Топ направлений включает Сортавалу в Карелии, Кострому и Рыбинск. Несмотря на новый тренд, пляжные туры на черноморские курорты по-прежнему остаются наиболее популярными, занимая 56% всех бронирований.
