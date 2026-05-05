Литовцы раскритиковали правительство за халатность: власти не смогли сохранить железные дороги в стране

По данным на 2026 год, Литва стала самой бедной страной в ЕС по времени, которое требуется для заработка 1 доллара. Согласно статистике, самым богатым государством по этому фактору стал Люксембург. В этой стране жителям нужно потратить всего около 21 минуты для получения 1 доллара. В Литве для такого результата придется работать 76,4 минуты.