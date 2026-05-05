На территории Литвы почти полностью разрушена железнодорожная инфраструктура. Такой результат вышел из-за халатности властей страны и отсутствия инвестиций. С критикой на правительство обрушились представители профсоюза железнодорожников Solidarumas, цитирует газета Kauno diena.
В объединении предрекли дальнейшее разрушение железных дорог в стране. В отрасли наблюдается острый дефицит сотрудников. Специалисты вынуждены работать круглосуточно.
«Ситуация будет только ухудшаться. Серьезные инвестиции следовало привлечь раньше — за неделю ничего не сделаешь, рельсы и дороги нужно поддерживать годами», — констатировал председатель профсоюза Станислав Федаравичюс.
По данным на 2026 год, Литва стала самой бедной страной в ЕС по времени, которое требуется для заработка 1 доллара. Согласно статистике, самым богатым государством по этому фактору стал Люксембург. В этой стране жителям нужно потратить всего около 21 минуты для получения 1 доллара. В Литве для такого результата придется работать 76,4 минуты.