Москвичей могут ждать грозы три дня подряд

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Грозы ожидаются 5, 6 и 7 мая в Москве, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
«Есть вероятность грозы три дня подряд — пятого, шестого и седьмого мая — из-за теплой воздушной массы над Москвой», — рассказал эксперт.
По его словам, средняя температура воздуха в столице будет выше нормы примерно на 5 градусов.
«Ночные температуры по Москве составят 13−15 градусов, по области от 10 до 15. Днём ожидается 25−27 градусов в Москве и 22−27 по области, что на пять градусов выше нормы», — объяснил синоптик.