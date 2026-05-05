Правительство России утвердило меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи

Правительство РФ разработало комплекс мер по профилактике деструктивного проведения молодежи на период до 2030 года. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.
По словам главы федерального органа Григория Гурова, президент России Владимир Путин поставил задачу усилить работу над профилактикой преступности среди детей и подростков.
— Новый документ консолидирует усилия страны, чтобы повысить эффективную профилактическую работу с учетом современных вызовов, включая влияние цифровой среды, — цитирует его ТАСС.
Сам перечень включает 41 мероприятие по борьбе с деструктивностью. Среди них — мониторинг активности в Сети, проведение конференций и семинаров, обучение специалистов в различных областях.
Ранее депутат Сергей Миронов также предложил ввести в России административную ответственность за оскорбление учителей. Он привел в пример случаи, когда школьники намеренно выводят педагогов.
Кроме того, ранее в Госдуме выступили с предложением проводить в школах анонимные опросы учеников о случаях травли и на их основе формировать «индекс дружелюбия» учреждений.