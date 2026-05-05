Психологи в России бьют тревогу из-за ментальных болезней у детей

Российские психологи и психиатры фиксируют «омоложение» ментальных расстройств у несовершеннолетних. Если раньше к специалистам в основном приводили подростков, то теперь первые обращения родителей нередки уже в 9−10 лет, сообщают «Известия».
Наиболее частые причины — девиантное поведение, вовлечение в курение вейпов и формирование никотиновой или игровой зависимости, а также тревожность, эмоциональная нестабильность, истерики и даже угрозы суицида. Клинический психолог Татьяна Метелёва подчёркивает, что родители порой сами настаивают на назначении антидепрессантов, надеясь быстро вернуть «послушного ребёнка».
Однако решение о лекарственной терапии всегда остаётся за врачом и принимается только при клинической необходимости. В Минздраве подтверждают: перечень разрешённых для несовершеннолетних препаратов ограничен, приоритет отдаётся психотерапии и комплексной поддержке семьи. При этом опаснее родительского давления только желание самих подростков — сейчас «модно» иметь ментальные болезни и пить таблетки.
Эксперты отмечают, что многие родители ощущают беспомощность и не могут выстроить нормальную родительскую позицию с чёткими границами и ответственностью. Одна из главных причин детских неврозов — колоссальный информационный поток, с которым ребёнок не способен справиться из-за возраста. Это провоцирует тревожные расстройства, обсессивно-компульсивные симптомы и проблемы с пищевым поведением.
Врачи категорически не рекомендуют лечить детей самостоятельно по интернет-статьям или закрывать глаза на проблемы, списывая всё на «трудный возраст». Сравнивать ребёнка с другими тоже опасно — это может привести к тяжёлым последствиям для психики. Выходом становится развитие психологической зрелости через поэтапные достижения, подкреплёнными поддержкой близких.
