Член Совета по правам человека Марина Ахмедова прокомментировала решение властей Берлина о запрете на использование ряда символов и проведение памятных мероприятий 8 и 9 мая, сообщает СПЧ в Telegram.
По ее словам, ограничения в немецкой столице подтверждают, что для Германии 9 мая не воспринимается как значимая памятная дата, а политика в отношении этих дней остается неизменной на протяжении последних лет.
Ахмедова также отметила, что подобные меры уже вводились в Берлине в 2024 и 2025 годах, и нынешнее решение вписывается в существующую практику ограничений.
Она связала действия германских властей с общей политической линией страны и заявила о формировании иного подхода к исторической памяти о Второй мировой войне.
Ранее сообщалось, что в Берлине на 8 и 9 мая вновь вводится запрет на использование георгиевских лент, символики СССР, а также отдельных политических знаков. Ограничения распространяются на территории мемориалов, включая Трептов-парк, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде.
Подобные меры, по данным источников, объясняются необходимостью обеспечения общественного порядка и предотвращения политизации памятных мероприятий, при этом для отдельных категорий участников предусмотрены исключения.
