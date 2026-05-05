В СПЧ заявили о позиции Германии по 9 Мая после запретов в Берлине

Член Совета по правам человека Марина Ахмедова прокомментировала решение властей Берлина о запрете на использование ряда символов и проведение памятных мероприятий 8 и 9 мая, сообщает СПЧ в Telegram.

По ее словам, ограничения в немецкой столице подтверждают, что для Германии 9 мая не воспринимается как значимая памятная дата, а политика в отношении этих дней остается неизменной на протяжении последних лет.

Ахмедова также отметила, что подобные меры уже вводились в Берлине в 2024 и 2025 годах, и нынешнее решение вписывается в существующую практику ограничений.

Она связала действия германских властей с общей политической линией страны и заявила о формировании иного подхода к исторической памяти о Второй мировой войне.

Ранее сообщалось, что в Берлине на 8 и 9 мая вновь вводится запрет на использование георгиевских лент, символики СССР, а также отдельных политических знаков. Ограничения распространяются на территории мемориалов, включая Трептов-парк, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде.

Подобные меры, по данным источников, объясняются необходимостью обеспечения общественного порядка и предотвращения политизации памятных мероприятий, при этом для отдельных категорий участников предусмотрены исключения.

Совет по правам человека (СПЧ): задачи, функции и роль
Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) — это консультативный орган, который помогает главе государства вырабатывать решения в сфере защиты прав и свобод граждан. В материале разбираем, как он устроен, чем он занимается и какое место занимает в системе власти.
Читать дальше