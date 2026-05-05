5 мая в календаре: Всемирный день общения, день принцесс и день советской печати

Международный день принцесс Всемирный день общения День водолаза Славянский праздник «Лельник» Всемирный день гигиены рук День советской печати Международный день акушерки Международный день борьбы за права инвалидов Хокку-день Всемирный день борьбы с астмой День создания криптографической службы РФ День стиха на подушке День Европы День кубанской журналистики Всемирный день лёгочной гипертензии День всемирного наследия Африки День памяти святого апостола Варфоломея День памяти преподобного Виталия Александрийского День памяти преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского.
Именины.
Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Лука, Платон, Федор.
Лукин день.
Лука, которого православные люди поминают в этот день, был апостолом от семидесяти, сподвижником святого Павла. Его почитают как автора одного из Евангелий и Деяния святых апостолов. Также Лука считается первым иконописцем и покровителем врачей и живописцев.
В ляльное время — период хороводов и игр, который приходился на май, — не только девушки веселились, но и нечистая сила. Ведьмы расстилали на траву белый холст и танцевали на нем нагими. В народе считалось, что к этому дню нечистые были беременны. Если женщина хотела зачать ребенка — она должна была пойти к лесной поляне, раздеться и незаметно встать в круг ведьм. Однако многие боялись, что таким образом ведьма может подкинуть женщине в утробу своего ребенка. А главарем всей нечисти называли самого хитрого черта — Луку-Луканьку.
Имя святого нашло отражение и в земледелии. На Луку высаживали на грядки лук: «Лук — как татарин: как снег сошел — так он и тут». Это растение считали на Руси целебным — и не зря, впоследствии его свойства подтвердили и медики. О луке говорили: «Лук от семи недуг»; «Кто ест лук — избавлен от вечных мук»; «Лук да баня все исправят». Лук входил в состав многих народных лекарств: в сочетании с медом, например, использовался как средство от гриппа и атеросклероза.
Без лука нельзя было представить и русскую кухню. Его ели в сыром виде — с соленой рыбой и хлебом. Клали его в разные блюда — добавляли к мясу, к рыбе, к овощам. «Лук добро и в бою, и в щах»; «Голо-голо, а луковка в щи есть», — говорили в народе.
События.
1764 год — в Санкт-Петербурге основано Воспитательное общество благородных девиц.
1836 год — в Бельгии запущена первая в Европе железная дорога.
1912 год — впервые вышла в тираж советская газета «Правда» (18+).
1912 год — открылись V летние Олимпийские игры в Стокгольме (Швеция).
1921 год — день рождения духов «Шанель № 5» — в Париже состоялась их презентация.
1944 год — начал работать Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ).
1945 год — в Праге началось вооруженное восстание против гитлеровских оккупантов.
1945 год — началась Пражская наступательная операция советских войск.
1949 год — создан Совет Европы.
1956 год — в Токио состоялся первый чемпионат мира по дзюдо.
1975 год — с конвейера Ленинградского производственного объединения «Кировский завод» сошли первые 300-сильные тракторы К-701.
1989 год — состоялось первое выступление женского «Вивальди-оркестра».
1990 год — учреждена Социал-демократическая партия Российской Федерации.
1992 год — Крымский парламент провозгласил независимость Крыма и назначил на август референдум о подтверждении этого статуса.
1993 год — принята первая Конституция независимого Кыргызстана.
1994 год — парламентские структуры Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана подписали Бишкекский протокол, призывающий к перемирию.
1999 год — Македония закрыла свои границы для албанских беженцев из Косова.
2000 год — ущерб от нового компьютерного вируса «I love you» составил только в Северной Америке миллиард долларов.
2005 год — в Конго разбился самолёт «Ан-26», пострадали 10 человек, один из них выжил.
2019 год — катастрофа SSJ 100 в Шереметьево, 41 погибший.
2025 год — конец работы Skype (18+).
В этот день родились.
Карл Маркс (1818 — 1883 г.), немецкий философ, экономист, социолог.
Генрик Сенкевич (1846 — 1916 г.), польский писатель, Нобелевский лауреат.
Борис Розинг (1869 — 1933 г.), советский инженер-физик, автор первых опытов по телевидению.
Георгий Седов (1877 — 1914 г.), русский гидрограф и полярный исследователь.
Евгений Долматовский (1915 — 1994 г.), советский поэт и прозаик.
Сергей Ахромеев (1923 — 1991 г.), советский военный деятель, Маршал и Герой Советского Союза.
Юрий Назаров (1937 г.), советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.
Александр Рагулин (1941 — 2004 г.), советский хоккеист, олимпийский чемпион, тренер и общественный деятель.
Анатолий Артамонов (1952 г.), российский политик и государственный деятель, доктор экономических наук.
Любовь Егорова (1966 г.), советская и российская лыжница, шестикратная олимпийская чемпионка, Герой России.
Ирина Салтыкова (1966 г.), советская и российская поп-певица, актриса, дизайнер и телеведущая.
Маша Вебер (1987 г.), российская певица и актриса.
Адель (1988 г.), английская певица и автор песен, обладательница 15 премий «Грэмми».
Народные приметы.
Если кукушка 5 мая кукует громко и долго — погода в ближайшие дни будет хорошей. Гроза в этот день — будет богатый урожай. Если вечером западная часть неба чиста, то наутро дождя не будет. Как только осины уронят сережки, не провороньте сморчки у дорожки. Небо в «барашках» — к скорому дождю. Вдали видна дымка — к вёдру. Вылетают хрущи — клюет жерех. Если сегодня ночью подморозит, то еще сорок утренних морозов падет на хлебные поля. Кукушка закуковала — морозы прекратятся. Если сегодня ясное утро, то самое время сеять, если туманное — надо повременить. В полдень прояснится — сев средний будет, к вечеру — поздний. Ранняя луна сулит ранние морозы, и посеять лук нужно ранний, дабы урожай вовремя собрать; луна на ущерб идет — лучше не торопиться с севом. В этот день высаживают лук на грядки. В мае три похолодания. Первое — когда зацветает абрикос, втрое — черемуха и особенно бывает холодно (заморозки), когда дуб развернется. Не стоит идти в лес одному в этот день, поскольку нечистая сила 5 мая дьявольские хороводы водит и может с собой увести.
