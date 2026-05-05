5 мая в календаре: Всемирный день общения, день принцесс и день советской печати

Если кукушка 5 мая кукует громко и долго — погода в ближайшие дни будет хорошей. Гроза в этот день — будет богатый урожай. Если вечером западная часть неба чиста, то наутро дождя не будет. Как только осины уронят сережки, не провороньте сморчки у дорожки. Небо в «барашках» — к скорому дождю. Вдали видна дымка — к вёдру. Вылетают хрущи — клюет жерех. Если сегодня ночью подморозит, то еще сорок утренних морозов падет на хлебные поля. Кукушка закуковала — морозы прекратятся. Если сегодня ясное утро, то самое время сеять, если туманное — надо повременить. В полдень прояснится — сев средний будет, к вечеру — поздний. Ранняя луна сулит ранние морозы, и посеять лук нужно ранний, дабы урожай вовремя собрать; луна на ущерб идет — лучше не торопиться с севом. В этот день высаживают лук на грядки. В мае три похолодания. Первое — когда зацветает абрикос, втрое — черемуха и особенно бывает холодно (заморозки), когда дуб развернется. Не стоит идти в лес одному в этот день, поскольку нечистая сила 5 мая дьявольские хороводы водит и может с собой увести.