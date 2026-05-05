Трамп пошутил, что может задержаться в Белом доме после окончания срока

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на мероприятии, посвящённом поддержке бизнеса, пошутил, что может задержаться в Белом доме.
Он говорил об инициативах, направленных на поддержку бизнеса, действие которых будет сохраняться на протяжении десяти лет.
По словам Трампа, он «покинет свой пост лишь через восемь-девять лет».
«Когда я покину офис, скажем, через восемь или девять лет, я смогу их использовать», — сказал Трамп под одобрительный смех собравшихся.
Напомним, второе президентство Трампа заканчивается в январе 2029 года. Закон США запрещает баллотироваться в третий раз. В первый раз Трамп возглавлял администрацию Соединённых Штатов в 2017—2021 годах.
Напомним, в апреле 2025 года в официальном интернет-магазине Трампа появились в продаже бейсболки с надписью «Трамп 2028», намекающие на возможный третий срок его президентства.
По данным Axios, Trump Organization призвала сторонников президента «сделать заявление» с помощью мерча.
По словам Трампа, он считает свой второй президентский срок более успешным, чем первый, и рассчитывает войти в историю как великий лидер благодаря «инстинкту охотника».