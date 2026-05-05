Во Владивостоке пройдут массовые отключения воды

Согласно графику, сегодня, 5 мая, с 09:00 до 20:00 под отключение попадут дома на улицах Шепеткова (дома 8−44, 31−27, 31/1), Луговая (24−32 с литерами), Трамвайная (12−18 с литерами), а также Стрелковая, Горийская (1, 6, 6а), 1-я Флотская (41/1), Ракетная, 4-я Флотская (50), Приходько (2−19), Ивановская (28), Громова (2−10), Трудовых Резервов, Спиридонова (25, 29, 37), Куйбышева и Сапёрная. Работы носят аварийный характер.
В среду, 6 мая, с 09:00 до 20:00 аварийные отключения продолжатся по адресам: Русская (1 В, 2д, 2а, 2а стр. 1, 2б, 2в), улица Овчинникова, а также проспект 100-летия Владивостока (дома 29−55 и 57 с литерами).
В этот же день в городе запланированы и плановые работы. В связи с этим водоснабжение будет ограничено на улицах Острякова (5, 7а, 3а), Красного Знамени (29, 31, 25а) и Комсомольская (29).