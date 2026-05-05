Цены на нефть в мире достигли максимума с июля 2022 года на фоне войны в Иране

Мировые цены на нефть стремительно растут. Стоимость энергоресурсов достигла максимального значения с июля 2022 года на фоне войны на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка.
По его информации, средняя стоимость нефти в апреле этого года составила 103,91 доллара за баррель. Это значение на 36,5% выше показателя 2025 года.
В июле 2022 года нефть продавалась за 105,08 доллара за баррель. Этот показатель побит текущими значениями. Так, стоимость нефти Brent в апреле 2026 года выросла до 120,42 доллара за баррель.
На фоне войны в Иране и значительного повышения цен на ресурсы в ЕС возник энергетический кризис. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек странам Европы и Британии существенные убытки. Уже в мае государства накроет волна цунами энергетического кризиса, отметил спецпредставитель президента России.