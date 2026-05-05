Стала известна причина смерти актера сериала «Бандитский Петербург» Филонова

Причиной смерти актера сериала «Бандитский Петербург» Валерия Филонова стало онкологическое заболевание. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник из его окружения.
«У него была онкология», — уточнил источник агентства.
Напомним, Валерий Филонов умер 2 мая в возрасте 86 лет. Актер был известен зрителям по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Тайга».
Как писал KP.RU, 4 мая скончалась заслуженная артистка РФ Галина Ненашева. Актриса умерла в возрасте 85 лет. Телеведущий Андрей Малахов отметил, что она после себя оставила яркий след в истории отечественной эстрады.
Ранее на 56 году жизни скончалась заслуженная артистка России Наталья Миронова. Актриса была известна зрителям по ролям в сериале «Реальные пацаны» и фильме «Батя 2: Дед».