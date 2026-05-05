NYT: США могут ввести правительственный надзор за новыми ИИ-моделями

Правительство США рассматривает возможность установления надзора за новыми моделями искусственного интеллекта.

Источник: Freepik

Власти США обсуждают возможность усиления контроля над развитием искусственного интеллекта, рассматривая создание специального механизма надзора за новыми технологиями. Об этом пишет газета New York Times.

В рамках этой инициативы планируется сформировать рабочую группу, в которую войдут представители государства и ведущих технологических компаний для выработки подходов к регулированию отрасли.

Среди рассматриваемых мер — введение процедуры государственной оценки новых ИИ-моделей перед их широким внедрением. Обсуждаются различные варианты регулирования, включая систему, схожую с практиками, применяемыми в ряде других стран. При этом власти стремятся найти баланс между контролем и сохранением условий для развития инноваций.

Основной задачей предлагаемых мер является снижение потенциальных рисков, связанных с использованием мощных алгоритмов. В частности, рассматривается возможность предоставления государственным структурам приоритетного доступа к новым разработкам, не препятствуя их выходу на рынок, а также изучается применение таких технологий в интересах оборонных и разведывательных ведомств.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин дал распоряжение правительству до сентября 2026 года актуализировать федеральные образовательные стандарты.

