NYT: США могут ввести правительственный надзор за новыми ИИ-моделями

Власти США обсуждают возможность усиления контроля над развитием искусственного интеллекта, рассматривая создание специального механизма надзора за новыми технологиями. Об этом пишет газета New York Times.
В рамках этой инициативы планируется сформировать рабочую группу, в которую войдут представители государства и ведущих технологических компаний для выработки подходов к регулированию отрасли.
Среди рассматриваемых мер — введение процедуры государственной оценки новых ИИ-моделей перед их широким внедрением. Обсуждаются различные варианты регулирования, включая систему, схожую с практиками, применяемыми в ряде других стран. При этом власти стремятся найти баланс между контролем и сохранением условий для развития инноваций.
Основной задачей предлагаемых мер является снижение потенциальных рисков, связанных с использованием мощных алгоритмов. В частности, рассматривается возможность предоставления государственным структурам приоритетного доступа к новым разработкам, не препятствуя их выходу на рынок, а также изучается применение таких технологий в интересах оборонных и разведывательных ведомств.
