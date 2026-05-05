Собачьи будки под запретом в Омске: приводим текст документа

Как ранее сообщал «СуперОмск», на уровне мэрии разработан документ, согласно которому собачьи будки, самовольно установленные на городской территории для животных без владельцев, будут подлежать принудительному демонтажу.
В частности, соответствующее дополнение внесено в ряд пунктов «Положения о порядке выноса движимого имущества в городе Омске».
«Подпункт 1 пункта 3 после слова “погреба” дополнить словами “самовольно установленные будки для животных без владельцев”», — в частности указано в проекте постановления.
В настоящий момент в обозначенном подпункте, регулирующем перечень объектов, подлежащих выносу в случае их незаконного размещения на муниципальной земле, представлены «нестационарные торговые объекты, не связанные прочно с земельным участком» (фактически некапитальные торговые павильоны или киоски), сезонные (летние) кафе предприятий общепита, металлические или железобетонные гаражные боксы, а также «элементы благоустройства», включая ограждения, заборы, так называемые малые архитектурные формы, игровое или спортивное оборудование, самовольно установленные контейнерные площадки и хозпостройки (теплицы, сараи, погреба).
Согласно действующим нормам, акт о выявлении самовольно размещенных объектов в дальнейшем направляют в правоохранительные органы для установления владельца и его последующего привлечения к административной ответственности.