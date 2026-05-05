В Татарстане объявили режим ракетной опасности

МЧС сообщило о ракетной опасности на территории Татарстана.

Источник: Комсомольская правда

На территории Татарстана объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим “Ракетная опасность”. Необходимо принять меры безопасности», — говорится в сообщении.

Позже в Росавиации отметили, что в аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее KP.RU сообщал, что за прошедшие сутки силы противовоздушной обороны ликвидировали 507 украинских беспилотников над российскими регионами.

По данным Минобороны РФ, также были сбиты восемь управляемых авиационных бомб и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.

