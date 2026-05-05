Трамп заявил о планах повысить таможенные пошлины вопреки решению ВС США

Администрация США намерена ужесточить тарифную политику.

Источник: Комсомольская правда

Белый дом введет более высокие таможенные пошлины на импорт, несмотря на решение Верховного суда США о превышении полномочий при использовании подобных протекционистских мер. Об этом заявил президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома отметил, что у администрации есть и другие механизмы введения тарифов, которые уже применяются на практике. По его словам, такие методы «проверенные и более мощные, хотя и более сложные».

«Просто не хочу, чтобы вы думали, что мы из-за этого решения [ВС США] не будем использовать пошлины. Пошлины в действительности будут выше. Выясняется, что они окажутся выше», — заключил Трамп.

Ранее президент США признал, что после решения Верховного суда США его администрации придется вернуть 159 млрд долларов незаконно взимавшихся импортных пошлин. Трамп уточнил, что что судьи не добавили в решение оговорку о невозврате уже выплаченных денег.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше