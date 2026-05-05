В Новосибирске названо время запуска салюта на 9 Мая

8 мая более 300 курсантов заступят в почётный караул «Вахта Памяти» у мемориалов. Вечером, в 22:00, на Монументе Славы состоится акция «Свеча памяти».
9 мая в 09:15 запланировано возложение цветов к бюсту маршала Александра Покрышкина. В 10:00 на площади Ленина начнётся военный парад с участием ретротехники. После него по городу пройдёт шествие «Бессмертного полка», в котором ожидается до 250 тысяч участников.
Затем состоится легкоатлетическая эстафета памяти Покрышкина. В парках организуют праздничные программы «Залпы Победы», а в 12:30 на Монументе Славы пройдёт митинг с возложением венков.
В течение дня в концертном зале имени Маяковского будут показывать военно-патриотические фильмы. Сеансы запланированы на 12:00, 14:00 и 16:00.
В 17:50 на Монументе Славы проведут «Победный вальс», а в 18:00 на площади Ленина начнётся праздничный концерт. Завершится день салютом в 21:50: его дадут на Михайловской набережной, а также запустят фейерверки на площади Ленина, у Монумента Славы и на стадионе «Локомотив».
0+