В Новосибирске названо время запуска салюта на 9 Мая

В Новосибирске к 81-й годовщине Победы подготовили масштабную программу. Главной темой станет единство народов, победивших фашизм. Основные мероприятия пройдут 8 и 9 мая, вход на площадки будет свободным.

Источник: Сиб.фм

8 мая более 300 курсантов заступят в почётный караул «Вахта Памяти» у мемориалов. Вечером, в 22:00, на Монументе Славы состоится акция «Свеча памяти».

9 мая в 09:15 запланировано возложение цветов к бюсту маршала Александра Покрышкина. В 10:00 на площади Ленина начнётся военный парад с участием ретротехники. После него по городу пройдёт шествие «Бессмертного полка», в котором ожидается до 250 тысяч участников.

Затем состоится легкоатлетическая эстафета памяти Покрышкина. В парках организуют праздничные программы «Залпы Победы», а в 12:30 на Монументе Славы пройдёт митинг с возложением венков.

В течение дня в концертном зале имени Маяковского будут показывать военно-патриотические фильмы. Сеансы запланированы на 12:00, 14:00 и 16:00.

В 17:50 на Монументе Славы проведут «Победный вальс», а в 18:00 на площади Ленина начнётся праздничный концерт. Завершится день салютом в 21:50: его дадут на Михайловской набережной, а также запустят фейерверки на площади Ленина, у Монумента Славы и на стадионе «Локомотив».

