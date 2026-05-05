Онищенко сообщил об отсутствии угрозы распространения хантавирусов в России

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Угрозы распространения хантавирусов в России нет, вероятность, что россияне, присутствовавшие на нидерландском лайнере, где произошла вспышка, привезут вирус в РФ, тоже мала. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
Ранее сообщалось, что не менее трех человек погибли из-за возможной вспышки хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius под флагом Нидерландов, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Еще троим диагностировали этот вирус, один человек находится в отделении интенсивной терапии в Южной Африке.
«Слухи ходят, что там и наши люди были. Если даже и были, ничего страшного нет. Дай бог им не заболеть, а все остальное — мы разберемся. Так что нам угрозы нет никакой. Вероятность, что они завезут… Я думаю, что мы справимся, не переживайте», — сказал Онищенко.