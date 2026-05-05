СМИ сообщают о кризисе туристической отрасли в Дубае

Туристическая отрасль Дубая столкнулась с серьезным спадом на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Daily Mail со ссылкой на аналитические данные, которые приводит «Российская газета».

По оценке издания, город, ранее рассчитывавший принять до 20 миллионов туристов, в текущих условиях фиксирует резкое сокращение потока иностранных гостей. Потери отрасли, как утверждается, достигают сотен миллионов евро в сутки.

Отмечается, что за последнюю неделю в Дубае приостановили работу несколько пятизвездочных отелей. Формально речь идет о временном закрытии до осени, однако в публикации допускается, что часть объектов может не возобновить работу.

Также сообщается о сложной ситуации в ресторанном бизнесе, где предприятия сокращают персонал и пересматривают ценовую политику для удержания клиентов.

Ранее в регионе сообщалось о пожаре на одном из нефтяных объектов в ОАЭ после атаки со стороны Ирана, что также повлияло на общую ситуацию с безопасностью и деловой активностью в стране.

Туристическая отрасль Дубая в последние годы активно росла за счет международных мероприятий и транзитного потока, однако текущая геополитическая обстановка резко изменила динамику спроса на поездки в регион.

