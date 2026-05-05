Макрон признал зависимость Европы от крупных стран: государства ЕС решили двигаться к стратегической автономии

Макрон заявил о коллективной тревоге в ЕС, Европа борется с зависимостью.

Источник: Комсомольская правда

Французский лидер Эммануэль Макрон указал на зависимость Европы от крупных государств. Он сообщил о коллективной тревоге в Евросоюзе. По словам президента Франции, страны ЕС активно борются с зависимостью от крупных держав. Так он сказал на саммите в Ереване, транслирует телеканал BFM.

Эммануэль Макрон считает, что европейцы начали движение «в хорошем направлении». Президент Франции подчеркнул, что ему важно, чтобы ЕС занимался коллективной безопасностью.

«Мы, европейцы, решили поднять коллективную тревогу и не зависеть ни от одной крупной державы. И это также одно из ключевых условий стратегической автономии», — заверил Эммануэль Макрон.

Жена политика не прибыла на саммит в Ереван. По словам французского лидера, супруга осталась в Париже «из-за других обстоятельств». Он заявил, что его жена «много думает» об Армении.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
