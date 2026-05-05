Кабмин расширил перечень зарубежных кладбищ, имеющих мемориальное значение

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Место погребения дипломата Петра Капниста на Венском центральном кладбище, также несколько захоронений на русских православных кладбищах в Берлине и Висбадене пополнили список зарубежных мест погребения, имеющих для России историко-мемориальное значение. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.