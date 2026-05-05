Кабмин расширил перечень зарубежных кладбищ, имеющих мемориальное значение

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Место погребения дипломата Петра Капниста на Венском центральном кладбище, также несколько захоронений на русских православных кладбищах в Берлине и Висбадене пополнили список зарубежных мест погребения, имеющих для России историко-мемориальное значение. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
Могила русского дипломата, посла России в Австро-Венгрии в 1895—1904 годы стала первым захоронением, получившим статус историко-мемориального значения в Вене. Ранее могил, находящихся на территории Австрии, в списке не было.
В новой редакции серьезно расширен список захоронений, находящихся на русских православных кладбищах в Германии. В частности, профессор Русского юридического факультета в Праге, затем преподаватель Русского научного института в Берлине Сергей Гогель, дочь архитектора Леонтия Бенуа — Мария Бенуа-Сапожникова, адъютант цесаревича Николая — будущего императора Николая II Виктор Кочубей.
Кроме того, расширены списки захоронений в Баден-Бадене и Салониках, также в перечне появился новый русский участок кладбища «Ассистенс» в Копенгагене.