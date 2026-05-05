Макрон признался в борьбе с зависимостью

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Европа «подняла коллективную тревогу», противодействуя зависимости от более крупных стран.
«За последние несколько лет мы, европейцы, решили поднять коллективную тревогу и не зависеть ни от одной крупной державы. И это также одно из ключевых условий стратегической автономии», — сказал он, слова Макрона цитирует BFM.
Высказывание прозвучало в ходе саммита в Ереване.
Макрон отметил, что, по его мнению, странам Европы следует заниматься коллективной безопасностью и уделять «достаточное внимание совместным проектам».
Напомним, премьер-министр Британии Кир Стармер признал наличие напряжённости и призвал к увеличению роли Европы в Североатлантическом альянсе.