Один человек пострадал в результате стрельбы у Белого дома

Сотрудник правоохранительных органов застрелил человека возле Белого дома. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщили в Секретной службе США.

— Один человек был застрелен правоохранительными органами. Состояние полицейских в настоящее время неизвестно, — уточнили в ведомстве.

В результате на территории резиденции президента США Дональда Трампа был введен режим усиленной безопасности.

Сама стрельба произошла в тот момент, когда американский лидер выступал с речью перед публикой, передает Reuters.

О произошедшем изначально сообщил журналист Newsmax Джеймс Розен. Представителей СМИ оперативно эвакуировали с Северной лужайки в комнату для брифингов.

25 апреля президент США также рассказал о задержании мужчины, который стрелял на мероприятии в Вашингтоне. Тогда Трампа эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома.

После появилась информация, что мужчина, устроивший стрельбу на ужине с участием политика, написал манифест, в котором указал, что его целями являлись американские чиновники.

